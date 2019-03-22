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Son dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 'Yeni bir yapılanma'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 08:14 | Son Güncelleme

Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 'Yeni bir yapılanma'

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütü Muğla yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri saptandı.

Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muğla

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