Son dakika: Çöp atmak için dışarı çıkmıştı... Çatışmanın ortasında kaldı!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki D.T. boynundan vurularak ağır yaralandı. Kız çocuğunu silahla vurduğu iddia edilen Özkan Ş. ise mahalle sakinleri tarafından linç edildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki D.T boynuna isabet etti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Bir anda kanlar içinde kalan D.T, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN KOVALANDI

D.T'nin vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

D.T'nin yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

