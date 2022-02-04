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  4. Son dakika: Çöp atmak için dışarı çıkmıştı... Çatışmanın ortasında kaldı!

Son dakika: Çöp atmak için dışarı çıkmıştı... Çatışmanın ortasında kaldı!

04.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İstanbul Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı kavga esnasında çöp atmak için evden dışarı çıkan 14 yaşındaki çocuk boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar ise mahalleli tarafından linç edilmek istendi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Çöp atmak için dışarı çıkmıştı... Çatışmanın ortasında kaldı!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki D.T. boynundan vurularak ağır yaralandı. Kız çocuğunu silahla vurduğu iddia edilen Özkan Ş. ise mahalle sakinleri tarafından linç edildi.

Sarıyer'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vuruldu - Genel - İstanbul - Sarıyer

Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki D.T boynuna isabet etti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Bir anda kanlar içinde kalan D.T, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vuruldu - Genel - İstanbul - Sarıyer

SALDIRGANLAR MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN KOVALANDI

D.T'nin vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Sarıyer'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vuruldu - Genel - İstanbul - Sarıyer

D.T'nin yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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