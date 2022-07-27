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SON DAKİKA | Çöp ev sonrası hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm! Küçük çocuğun babasıyla ilgili detaylar dikkat çekti

27.07.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da teyzesi tarafından 1 yıldır çöp evde tutulan ve temizlik işçileri tarafından bitkin halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın hastanedeki ilk gecesi sonrası sözleri herkesi duygulandırdı. Küçük çocuk sabah uyandığında "Hepiniz çok iyisiniz. İlk kez çok iyi insanlar gördüm." dedi. Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu ailenin hayatı dram çıktı. İki kardeşin yeğeni S.K., küçük çocuğun babasıyla ilgili anlattıkları ise dikkat çekti.

SON DAKİKA | Çöp ev sonrası hastanede ilk sabah: İlk kez çok iyi insanlar gördüm! Küçük çocuğun babasıyla ilgili detaylar dikkat çekti

Son dakika: Çöp ev skandalı Türkiye gündemini sarstı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde teyzesi tarafından alıkonan ve 18 kiloya kadar düşen 9 yaşındaki C.M.A., belediyenin temizlik işçileri tarafından bulundu. Saçları ve tırnakları uzayan bitkin haldeki küçük çocuğun görüntüsü gündem yaratırken, olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Korkunç görüntü sonrası teyze tutuklanırken, küçük çocuğun ailesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hastaneye yatırılan 9 yaşındaki C.M.A.'nın ise sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu çöp ev skandalında yeni gelişmeler...

"YEMEK LİSTESİNİ DİYETİSYENLER HAZIRLIYOR"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Kınalı kuzum" diye tabir ettiği C.M.A.'nın önceki gece ve dün sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini anlatarak, Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur. Yemek listesini diyetisyenler hazırlıyor. Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik." dedi.

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TEDAVİSİ BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜRECEK

Özkan, "Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Tedavisi birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceğiz. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacak. O anlamda destek olmak çok önemli. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.

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ANNE OĞLUNU İSTEDİ, TEYZE TUTUKLANDI

Antalya Adliyesi'nde avukatı ile birlikte açıklama yapan anne Yasemin A. "Oğluma annem bakıyordu. Annem ölünce C.M.A'yı alıp Antalya'ya dönecektim. Kardeşim bana saldırdı. Oğlu olmadığı için benim çocuğumu kaçırıp sakladı. Hep bir oğlu olmasını istiyordu. C.M.A, annesi olarak bana verilmesi gerekir. Bunun için hukuki savaş vereceğim" dedi.

Avukat Dilek Sezgin ise "Anne savcılığa karakolları hep yazılı olarak başvurdu. Hiçbir cevap alamadı. İhmali olan kamu görevlilerinde de şikayetçi olacağız" dedi.

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Anne ve avukata daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören oğlunu görmeye gitti. C.M.A.'yı çöp evde aç susuz bırakan ve tutuklanan teyze Kamuran İpek A. ise mahkemedeki savunmasında, "Evdekilerin hepsi çöp değil. Valizim yoktu, kıyafet ve eşyalarımı çöp poşetlerine doldurdum. Görüntülerde çöp olduğu iddia edilenlerin büyük kısmı kıyafet, çok az kısmı çöp" dedi.

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AİLENİN HAYATI DRAM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2 kardeşin hayat hikayesi ortaya çıktı. Bursa'da görev yapan polis babaları İsmail A, burada tanışıp evlendiği Asuman A. ile evlendi. İsmail A. emekli olduktan sonra aile, bir süre İstanbul Şile'deki İmrenli Köyü'nde yaşadı, daha sonra Şile merkeze yerleşti.

TEYZE

20 yıl önce İsmail A. hayatını kaybetti. Kamuran Pınar A. Bursa'da, Yasemin A. ise psikolojik rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gördüğü akıl hastanesinde tanıştığı bir kişiyle evlendi.

BABASINA"DOĞUMDA OĞLUN ÖLDÜ" DEMİŞ

İki kardeşin yeğeni S.K., "İki kardeşin de akıl sağlıkları yerinde değil. Yasemin A. tedavi gördüğü akıl hastanesinde tanıştığı bir kişiyle evlenip hamile kaldı. Evliliği çok kısa sürdü. Çocuğu dünyaya getirdi ama, babasına doğumda öldüğünü söyleyerek gizledi. Babasının, C.M.A'nın hayatta olduğundan haberi olmadı.

anne

Kamuran Pınar A. C.M.A.'yı alıp ablasına vermedi. Hatta kendi kızı Zeynep A.'yı da yıllarca eski eşine göstermedi. Kamuran Pınar A., yalan beyanlarla eski eşi hakkında uzaklaştırma kararları aldırarak, kızından ve kendisinden uzak tutuyordu" dedi.

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SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI

İmrenli Köyü Muhtarı Mustafa Kandemir ise "İsmail A. yıllarca Bursa'da polislik yaptıktan sonra emekli olup köye gelerek iki katlı ev yaptırıp kısa süre kaldıktan sonra Şile'de de ev alıp oturmaya başlamıştı. Yasemin. A., in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle akıl hastanesinde tedavi görmüştü. İki kardeşi en son annelerinin cenazesinde gördüm. Çocuk için birbirleriyle sürekli tartışıyorlardı" dedi. Köylülerden Fikri Küçükyeter'de, 2 kardeşin, annelerinin de ölümünden sonra, köydeki evi de sattıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
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