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SON DAKİKA | Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler: Benden hamile kaldı! Meğer cani teyze ile...

29.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin konuştuğu sıradışı olayın yankıları devam ediyor. Bursa'da çöp evde ölüme bırakılan talihsiz çocuk C.M.A'nın annesi ortaya çıkmıştı. Anne, çocuğunun babasının Muhammed isimli biri olduğunu ifade etmişti. Konu hakkında suç duyurusunda bulunan Ufuk Ç., 'Çocuğun babası benim. Yasemin benden hamile kaldı. Ultrasonda da erkek çocuk gözüküyordu' dedi. Cani teyzeyle ilgili de itiraf geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler: Benden hamile kaldı! Meğer cani teyze ile...

Yeğenini çöp evde uzun süre boyunca tutan ve işkence yapan cani teyze hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. 9 yaşındaki C.M.A'nın babası ortaya çıktı. Ufuk Ç; DNA testi yapılmasını talep ederken o dönem akıl hastanesinde tanıştığı Yasemin A. ile cani teyze vasıtasıyla tanıştıklarını itiraf etti. İkili bir sene beraber yaşamış...

BİR SENE AYNI EVDE KALMIŞLAR!

Ufuk Ç, Yasemin A. ile bir sene Alibeyköy'de aynı evde kaldıklarını bu esnada Yasemin A.'nın hamile kaldığını belirtti. Doktora gittiklerini ve ultrasonda çocuğun cinsiyetini erkek olarak gördüklerini söyleyen Ufuk Ç., Yasemin A.'nın kendisine çocuğu aldırdığını söylediğini de ekledi.

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CANİ TEYZE VASITASIYLA TANIŞMIŞLAR! 'ÇOCUĞUMA BAKARIM'

'Çocuğumun doğduğunu bilmiyordum. Bilseydim sahip çıkardım. Çağlayan Adliyesine başvurdum. DNA testi talep edeceğim. Çocuğun babası benim. Yasemin A. ile akıl hastanesinde tanıştık. Çocuğumuz teyzesi orada tedavi görüyordu. Onun vasıtasıyla tanıştık.' diyen Ufuk Ç, çocuğuna bakmak istediğini maddi durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2) - Güvenlik - Bursa - Merkez

'TEYZESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Ufuk Ç., 'DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım' dedi.

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(İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çöp ev
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