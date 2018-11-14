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Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk büstüne baltayla saldıran Çiğdem B. sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, dün Çiğdem B. adlı kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırmıştı. Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen Çiğdem B., üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü. Ayet yazılı kağıt polis tarafında alınırken, kadın da bir süre sonra gözaltına alındı.

MAHKEME SALDIRGANLA İLGİLİ KARARINI VERDİ

Çiğdem B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Tekirdağ Atatürk balta saldırı

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
cumhur başkanına hakaret olsa klıçdaroğlu gibi 1 milyon tl ceza keserdiniz iş ataya gelince hele hele yapanda kara çarşaflı ninja ise herşey serbest onlara. ışit zihniyeti ile yönetilmek bu olsa gerek
Hayırlı işler işin boku çıkmaya başlar yakında
Bu mu flaş gelişme.Trakya insanı uyanıktır kim bu kadın?
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