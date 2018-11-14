Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, dün Çiğdem B. adlı kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırmıştı. Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen Çiğdem B., üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü. Ayet yazılı kağıt polis tarafında alınırken, kadın da bir süre sonra gözaltına alındı.

MAHKEME SALDIRGANLA İLGİLİ KARARINI VERDİ

Çiğdem B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Ajanslar)

