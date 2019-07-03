Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşması, Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda görülmeye başlandı. Avukatlar, kazada ölenlerin yakınları ve yaralılar, saat 10.00'dan sonra salona alındı. Duruşma salonunun dolması üzerine dışarıda kalan aileler de içeri girmek isteyince görevliler, yer kalmadığını belirterek, kapıyı kapattı. Bu sırada bazı avukatlar da salona giremedi.
Aileler, görevli polis müdürlerinden, kendilerini içeri alınmalarını istedi. Ailelere salonda yer olmadığı tekrar söylenince devreye CHP Tekirdağ Milletvekili İlhamı Özcan Aygun girdi. CHP'li Aygun, yakınlarını kaybeden ailelerin duruşma salonuna girmesi gerektiğini söyledi.
ARBEDE ÇIKTI
Bu sırada kazada babasını kaybeden kişi, "Artık içeri girmek istiyorum, dayanıyorum. Adalet istiyorum. Nasıl bizi salona almazsınız?" diye bağırdı. Ailelerin salon kapısına yüklenmesi üzerine arbede çıktı. Bu sırada kapıda hasar oluşunca duruşma salonu önüne, takviye çevik kuvvet polisleri geldi. Ekipler, içeri girmek isteyen kalabalığı salon önünden uzaklaştırdı.
DAVADAN ÇEKİLDİ
Mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.
Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporunda kazanın, 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen kagir (taş ya da tuğladan) menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazadan 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ile köprüler şefi olarak çalışan 4 görevli 'asli kusurlu' bulundu. Raporda, tren makinistinin seri fren yaparak, uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine varıldığı yer aldı.
'ASIL KUSURLU' 4 ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gözaltına alınan 4 görevli, Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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