SON DAKİKA! Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı

Son dakika: Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazası davasında karar çıktı. 29 Şubat'ta karar çıkması beklenen davranın duruşması sanıkların son sözleri alınmadığı gerekçesiyle bugüne ertelenmiş; faciada hayatını kaybedenlerin yakınları ve pek çok isim karara tepki göstermişti. Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Müdür Yardımcısı Meriçli'ye 9 yıl 2 ay ceza verildi.

Açıklanan kararlar şöyle;

Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl ceza

Dönemin TCDD Müdür Yardımcısı Meriçli'ye 9 yıl 2 ay ceza

Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl ceza

ÖZGÜR ÖZEL DE DAVAYI TAKİP ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde İsmet İnönü Parkı'nda bir araya gelen Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi.

"BİR KERE DAHA DÜŞÜNSÜNLER"

Davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, "Son sözüm şudur; biz geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler." dedi.

Özel, 31 Mart'ta milletin Çorlu'da yavrusunu kaybetmiş annelerin yanında durduğunu kaydetti.

Halkın bundan sonra da mazlumların ve masumların yanında olacağını belirten Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." diye konuştu.







