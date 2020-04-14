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  4. Son dakika: Çorum'da 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Çorum'da 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

Çorum’un Mecitözü ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Çorum'da 3.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilere göre, Çorum’un Mecitözü ilçesinde saat 19.29’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında bazı vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı görülürken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.


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