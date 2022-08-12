SON DAKİKA ÇORUM'DA DEPREM! Bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 12 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Çorum'da meydana gelen sarsıntı sonrası birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini saniye saniye paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Çorum'da sarsıntı meydana geldi. Peki, Çorum'da deprem mi oldu? Bugün nerede nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 12 Ağustos 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar...
Kandilli Rasathanesi 12 Ağustos 2022 Cuma günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.
2022.08.12 09:07:11 40.6922 34.8430 5.0 -.- 4.1 4.2 CATAK-(CORUM) İlksel
2022.08.12 08:37:59 40.6598 29.1545 0.0 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.08.12 08:35:24 37.0910 28.5027 3.8 -.- 2.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 08:15:23 37.1363 28.5022 8.1 -.- 1.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 06:01:12 38.4680 30.8878 10.3 -.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.12 05:53:15 36.0902 29.6885 40.0 -.- 1.2 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.12 05:47:37 36.4983 27.1738 6.3 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.12 03:43:15 38.4678 31.0393 6.7 -.- 1.2 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.08.12 03:40:40 37.0822 28.5032 7.8 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 02:40:22 38.7255 23.6637 9.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.08.12 02:21:06 37.0870 28.4993 8.6 -.- 1.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 01:52:42 37.9860 27.1722 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.12 01:27:40 40.2677 41.5868 7.1 -.- 2.3 -.- KIRECLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.08.12 01:17:21 39.4455 26.3485 3.3 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.12 01:14:45 35.8742 29.5047 29.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.12 00:43:19 40.5827 29.0028 4.2 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.08.12 00:35:26 38.3780 36.5413 4.6 -.- 1.3 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2022.08.12 00:32:17 40.5847 29.0085 4.6 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
Çorum'un Çatak ilçesinde saat 09.07 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise 4.2 şiddendeki depremin merkez üssümüm Çorum Merkez olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:
AFAD'dan yapılan açıklama:
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
Okuyucu Yorumları 0 yorum