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SON DAKİKA ÇORUM'DA DEPREM! Bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 12 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

12.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da gerçekleşen sarsıntı sonrası deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Çorum da dahil olmak üzere ülkenin bazı noktalarında gerçekleşen son depremler Kandilli Rasathanesi ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anbean paylaşılıyor. Peki, Çorum'da deprem mi oldu? Bugün nerede nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 12 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

SON DAKİKA ÇORUM'DA DEPREM! Bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 12 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Çorum'da meydana gelen sarsıntı sonrası birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini saniye saniye paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Çorum'da sarsıntı meydana geldi. Peki, Çorum'da deprem mi oldu? Bugün nerede nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 12 Ağustos 2022 Cuma Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi 12 Ağustos 2022 Cuma günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

2022.08.12 09:07:11 40.6922 34.8430 5.0 -.- 4.1 4.2 CATAK-(CORUM) İlksel
2022.08.12 08:37:59 40.6598 29.1545 0.0 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.08.12 08:35:24 37.0910 28.5027 3.8 -.- 2.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 08:15:23 37.1363 28.5022 8.1 -.- 1.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 06:01:12 38.4680 30.8878 10.3 -.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.12 05:53:15 36.0902 29.6885 40.0 -.- 1.2 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.12 05:47:37 36.4983 27.1738 6.3 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.12 03:43:15 38.4678 31.0393 6.7 -.- 1.2 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.08.12 03:40:40 37.0822 28.5032 7.8 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 02:40:22 38.7255 23.6637 9.5 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.08.12 02:21:06 37.0870 28.4993 8.6 -.- 1.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.12 01:52:42 37.9860 27.1722 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.12 01:27:40 40.2677 41.5868 7.1 -.- 2.3 -.- KIRECLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.08.12 01:17:21 39.4455 26.3485 3.3 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.12 01:14:45 35.8742 29.5047 29.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.12 00:43:19 40.5827 29.0028 4.2 -.- 1.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.08.12 00:35:26 38.3780 36.5413 4.6 -.- 1.3 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2022.08.12 00:32:17 40.5847 29.0085 4.6 -.- 1.6 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

ÇORUM'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Çorum'un Çatak ilçesinde saat 09.07 sıralarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise 4.2 şiddendeki depremin merkez üssümüm Çorum Merkez olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

k

k2

AFAD'dan yapılan açıklama:

k3

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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