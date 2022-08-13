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Son Dakika: Çorum'daki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

13.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Çorum'daki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biliyorum yine birileri çıkacak şu sevdaya çamur atmaya kalkışacak. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, sokaklardan meydanlara taşan şu sevgi selini hafife alacak.

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Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz.

15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nu tamamlayarak Çorumspor'un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık. Çorum şu an ikinci ligde. İkinci lig Çorum'a yakışmaz. Çorum'dan geçen herkesi görkemiyle karşılayan stadyumumuzun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çorum Belediyesi'nin tamamladığı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ni, olimpik yüzme havuzlarını resmen hizmete alıyoruz.

Pazartesi Ankara'da 21. yaşımızı özellikle farklı bir şekilde, şanımıza şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak aynı heyecanı içimizde taşıyoruz.

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"6'LI MASA MENÜSÜ DİYORLAR"

Şimdi burada bir pankart var. 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür, ne var bu menüde, yalan çorbası var, koltuk kebabı var, kandil dolması var, laf salatası var, Selo kahvaltısı var, Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar.

Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın en önemli ekonomilerinden biri yapmak için çalışıyoruz.

Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. 6 gemimizle Akdeniz'de, Karadeniz'de arama tarama yapıyoruz. İnşallah doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren, bu ülke bambaşka olacak. Halkımıza bunun yansıması da şüphesiz ki farklı olacak. Abdülhamid Han'ın da ülkemize güzel haberler vereceğine inanıyorum. Enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız. Yiğitler, hayattaki hemen her şey gibi, ülkeye ve millete hizmet de nasip işidir.

Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz.

İNDİRİMLİ SATIŞLAR

Kalan 10 ayda, ana kademe, kadın kolları, gençler gece gündüz çalışmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah Çorum'da sandıklar birer birer patlayacak. İnsanlık son asrın en ağır ekonomik fırtınalarından birini yaşıyor. Şimdi koyun kuzuda yüzde 25 indirim yaptık, büyükbaşta da pazartesinden itibaren yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vs onlar da kendilerini buna göre ayarlayacak. CHP ve şürekası bırakın Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar. Türkiye'nin çıkarlarını gözetmekten başka bu iktidarın bir derdi yok. Bay Kemal, Sayın Baykal'ı bir gece kasetle devirerek gelmedi mi, şimdi ise koltuktan kalkamıyor. Kasetle genel başkan olunan bir partinin vekil adaylarını hangi kriterle belirlediği kendileri tarafından ikrar edilmeye başlandı.

Hizmette gözü olmayanların içler acısı halini sizler de görüyorsunuz.

Hizmet veya eserle konuşulmak yerine her gün yeni skandalla gündemi meşgul ediyorlar. Çeşitli vaatlerle, yalanlarla insanımızı siyasi şovlarına alet etmişler. Bay Kemal unutma, bu terör örgütlerinden sana yar olmaz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Recep Tayyip Erdoğan

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