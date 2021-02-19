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  4. Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi!

Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi!

19.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi!

Terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyinden atılan roketler Hakkari Çukurca'daki bir köye düştü. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

İKİ ROKET DÜŞTÜ

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü. Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. (DHA)

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