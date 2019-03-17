Son dakika! Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak İzmir mitinginde vatandaşa hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Selanik'in, Üsküp'ün, Varna'nın nice Balkan şehirlerinin acısını dindiren İzmir. Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu İzmir. Gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Milli bekamız için bir araya geldik. Türk-İslam düşmanlarının yeni komplolarına göğsümüzü siper ettik.

Cumhur İttifakı Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Abdülhamid'e, Mustafa Kemal'den bugüne devleşen cesaret, yükselen bayraktır.

"HAÇLI BOZUNTULARI GELİN DE KANINIZDA BOĞALIM"



Şerefsiz teröristin silahının üzerine, 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha fazlası vardır. İstanbul'a Konstantinopolis diyen bu alçak İstanbul'un Hıristiyan kenti olacağını şerefsizce iddia etmiştir. Haçlılar, bekliyoruz sizi, gelin de kanınızda boğalım.

Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, İzmir'de denize dökülenlerdir.



