HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken açıklama '6'lı masanın işi değildir'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken açıklama '6'lı masanın işi değildir'

27.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şentop, "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6'lı masanın işi değildir." dedi. Şentop "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile alakalı olarak Şentop "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Şentop "Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı." dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yeni sistemle beraber 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Bize cevap vermek için faili meçhul makaleler yazdırıyorlar.

Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.

Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir.

Meclis, yeni Meclis görevine başlayana kadar devam eder.

şşş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Günün sonunda, mayıs ayında...'Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Günün sonunda, mayıs ayında...'
Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandıAltılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı
ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!ABD, Wagner'i 'Uluslararası suç örgütü' ilan etti!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.