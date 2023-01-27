SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken açıklama '6'lı masanın işi değildir'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ile alakalı olarak Şentop "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Şentop "Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı." dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yeni sistemle beraber 2 defa seçilme imkanı tanınmıştır. Bize cevap vermek için faili meçhul makaleler yazdırıyorlar.

Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.

Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir.

Meclis, yeni Meclis görevine başlayana kadar devam eder.





