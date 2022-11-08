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Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı gündeminde mi? Ekrem İmamoğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalar

08.11.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı gündeminde mi? Ekrem İmamoğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalar

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. İmamoğlu gündemde yer alan konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbul'un bugününe ve yarınına dertleniyoruz. Biz İstanbul'un bütününe ezbere bakmıyoruz, günü kurtarmıyoruz, bir avuç insanın beklentisine odaklanmıyoruz. Bugünü, yarını önceleyen büyük bir değişim başlattık.

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İBB'NİN METRO ADIMLARI

İstanbul metro açısından fukara bir kent durumunda aslında. Yani baktığınızda 16 milyon nüfusu olan bir kentin 230 kilometrelik bir raylı sisteme sahip olması fukara bir durumdur. Metro meselesi ciddiye alınmalı. 10 tane metro hattı, 12 tane metro hattına ihale yapılıyor. Toplam uzunluğu 141 kilometre. Bunun 7 tanesini 2017'de o dönemin belediye başkanı durduruyor. Üç hattın da ödeneği bittiği için durduruluyor. Biz Alibeyköy-Eminönü hattında yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını hizmete açtık. Alibeyköy-Eminönü hattının Cibali'ye kadar olan kısmını hizmete açtık.

'YAPILMAMIŞ METROLARA YAPILMIŞIN 2 KATI ÖDEMELER ALINMIŞ'

Unkapanı Köprüsü'nü yaptık, kavşak şu an hazır. Diğer bölümünün şu an kazıkları çakılıyor. Eminönü'nün meydan düzenlemesini yapıyoruz. Yapılmamış metrolara yapılmışın 2 katı ödemeler alınmış. Metro yapacağız diyorlar daha aracın siparişi verilmemiş, tasarımı yapılmamış. İstanbul'u bir düzene kavuşturduk.

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Biz öz kaynak ile süreci yönetiyoruz. Hem iş görerek hem sistemi kurtararak süreci nasıl bitirdiğimizin incelenmesini isterim. Çökme işinden anlamam, hayatım emek vermekle geçti. Erdoğan bunu çok kullanıyor.

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