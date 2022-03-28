SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli gelişme! 6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

Son dakika: Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023'te gerçekleşmesi beklenen seçimler için 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş' konusunda mutabakat metni imzalayan 6 muhalefet partisi, yol haritasını belirledi.

SON DAKİKA | 6 MUHALEFET PARTİSİ ANLAŞTI: 'TEK ADAY, İLK TUR' FORMÜLÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde, altı muhalefet lideri dün ikinci kez biraraya geldi. Ana gündemin 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş' olarak belirlendiği toplantıda, cumhurbaşkanlığı da seçimi de ele alındı.

Halk TV yazarı Fikret Bila, 'Tek aday ilk tur' başlıklı bugünkü yazısında, altı muhalefet liderinin hedefinin hem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak hem de Meclis'te anayasayı en azından referanduma götürerek değiştirebilecek sandalye çoğunluğuna ulaşmak olduğuna işaret ederek, son gelişmelere ilişkin şunları aktardı:

MUHALEFET ORTAK ADAY ÇIKARTACAK

"Bu amaçla altı lider, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için 'tek aday, ilk tur' formülünde uzlaşmış durumda. Millet İttifakı içinde yer alan ve alması muhtemel altı parti ortak bir aday çıkaracak ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda kazanılması için birlikte çaba gösterecek. HDP de ortak tek aday ve ilk tur formülünü destekliyor. Tek koşulu ilkeler üzerinde Millet İttifakı’yla uzlaşma sağlanması."

SAĞDA 3. İTTFİAK GÜNDEMDE

Hükümetin hazırladığı seçim kanunu teklifinin amacının, Millet İttifakı ile birlikte hareket eden sağ partilerin üçüncü bir ittifak kurmalarını teşvik etmek olduğunu vurgulayan Bila, "Ancak iktidarın evde yaptığı bu hesabın çarşıya uyması çok zor" değerlendirmesini yaptı.





