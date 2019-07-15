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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anmasında konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap ediyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz'da, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini selamlıyorum.

Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum.

Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır.

"DARBE GİRİŞİMİ YAPANLARIN YANINA KAR KALMADI"

Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır.

O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

"RUHLARINI İBLİSE SATANLAR VAR"

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

TÜRKİYE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAYANIŞMA VAKFI MÜJDESİ

Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Atatürk Havalimanı

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