Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'teki seçimin kilit noktasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. 2023'teki seçimin kilit noktasının gençler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen haftalarda hizmete açtığımız Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirdiğimiz festivalimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 6 gün boyunca burada konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden sahaflar çarşısına kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. Belediyelerimizin gençler konusundaki projelerini paylaşacak olmaları da en önemlisidir. Gençlik festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Gençlerimiz kendileri için yapılan çalışmaları bizzat görme ve içinde yer alma imkanı bulacak.

"İYİ Kİ HEP GENÇLER İÇİN ÇALIŞMIŞIM"

Bugün burada siyasete gençlik kollarında atılmış, hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim. Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca da güzel gelecek bırakacak işler yapmanın gayreti içinde olduk. İyi ki hep gençler için çalışmışım. İyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri, demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyordu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KİLİDİ GENÇLERİMİZDİR"

Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Gençlerimizin beklentileri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Bugünkü gençlerin beklentilerinin farklı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Harçları biz kaldırdık. 45 liracık burs veriliyordu, maalesef. Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız, İP'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ

Bir parti çıktı, Irak ve Suriye'ye tezkereye hayır dedi. Sonra aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini iddia etti. Bunlar bölücü örgütün oyuncağı olan partinin güdümüne girme ayıbını, yalan çıtasını yükselterek gizleyebileceklerini sanıyorlar. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Bir başkası, şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynı. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, kardeşlerim, bu kadın nasıl küfrediyor. Beni bağışlayın, söyleyeceğim, parlamento çatısı altında, 'yavşaklar' diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfrederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu? Üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya. Bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor. Bunların suyu kaynadı ama bunların suyunu tam manasıyla kaynatmaya var mıyız? 2023'e hazır mıyız?

