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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmişti! TBMM Başkanı Şentop'tan 'Almanya'ya mektup' hamlesi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmişti! TBMM Başkanı Şentop'tan 'Almanya'ya mektup' hamlesi

28.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Almanya Meclis Başkanı'na kınama mektubu gönderdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilmişti! TBMM Başkanı Şentop'tan 'Almanya'ya mektup' hamlesi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete bir tepki de Şentop'tan geldi. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç dün yaptığı açıklamada Kubicki'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerinin en sert şekilde kınandığını belirtmişti. Şentop da Almanya'ya bir mektup gönderdi.

"OLAĞANÜSTÜ İNFİAL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şentop, şunları söyledi:

"TBMM Başkanı Şentop: Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Cumhurbaşkanımıza hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağadnüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.
Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."

ŞİDDETLE KINADI

Şentop "Bu ifadeyi şiddetle kınıyor ve bir Meclis Başkanı Yardımcısı'na yakıştıramıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN DE SERT TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de dün akşam, Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu yakışıksız ifadelerin esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir verdiğini ve bayağılığını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir." ifadesini kullandı. (AA)

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