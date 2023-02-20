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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip aynı sözcüğü 3 kez tekrarladı! Akşener'den deprem bölgesinden çağrı: Derhal vazgeçin

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip aynı sözcüğü 3 kez tekrarladı! Akşener'den deprem bölgesinden çağrı: Derhal vazgeçin

20.02.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek üniversitelerde uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi. "Derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Pandemide ekonomik durumu kötü ailelerin çocukları zaten 2 yıl kaybetti" diye konuşan Akşener ayrıca depremzedelerin KYK yurtlarında kalmasıyla ilgili de "Derhal bu karardan vazgeçin" dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip aynı sözcüğü 3 kez tekrarladı! Akşener'den deprem bölgesinden çağrı: Derhal vazgeçin

Son dakika haberi: Depremin 4. günü bölgeyi ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, bugün de kurmaylarıyla Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Basın mensuplara deprem günü ve sonrası süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Üniversiteye karşı alerjinin kaynağını anlayamadım" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzaktan eğitimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

"PANDEMİDE DE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILAMADI"

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Pandemide de yüz yüze eğitim yapılamadı. Talebelerimizin o günlerdeki internet ve tablet eksiklerini ısrarla söylemiştim. Diyarbakır'da da çocuklarımızın tablet eksikliği var.

"AİLELER KYK YURTLARINDA KALAMAZ, KALMIYORLAR"

  • Erkek ve kız yurtları birbirinden ayrıdır; banyo, tuvalet, mutfakları ortaktır. KYK yurtlarındaki aileler zaten kalamaz, kalmıyorlar. Derhal bu karardan vazgeçilmelidir. İstanbul'da Finans Merkezi diye bomboş duran bir yer var, 100 bin insanın çok güzel geçinebileceği bir yer. Derhal orası deprem bölgesinden tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayabileceği bir alan haline getirilmelidir.

"DERHAL, DERHAL, DERHAL VAZGEÇİN"

  • Üniversiteye karşı alerjinin kaynağını anlayamadım. Ne yapılmak istendiğini bir insan, bir hoca, bir anne, bir babaanne olarak anlamam mümkün değil. Sayın Erdoğan'a Diyarbakır'dan sesleniyorum: Derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitim yapmalarının önünü açın. Ekonomik durumu kötü ailelerin çocukları zaten 2 yıl kaybetti. Şimdi de üniversitelerin bu eğitim sisteminin kaldırılmasıyla başka bir kaos ile karşı karşıyayız.
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Meral Akşener

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