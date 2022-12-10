SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışmanı Jeremy Rifkin üzerinden yüklendi. "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, siz varsınız yeter" diyen Erdoğan "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kısmını inşa edip bu bayrağı gençlere devredeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ALDIĞIM RESMİ RAKAM 100 BİNİ YAKALADIK"

En son Eylül ayında TEKNOFEST için geldiğimiz Samsun'a birkaç aylık ayrılığa rağmen hasret kaldık. Hem hasret gidermek için hem de yatırımları açmak için buradayız. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladık. Havaalanından bu yana el ele, gönül gönüleydik. Buraya girerken zaten Samsun bir başka coşkuluydu.

"ORHAN GECEBAY DA BURADA OLACAKTI, RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE GELEMEDİ"

Burası Samsun, istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer. Açılışlarımızın Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum. Samsun'un evladı Orhan Gencebay da burada olacaktı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemedi.

"İLK EVİM PROJESİ KAPSAMINDA 4459 KONUT YAPACAĞIZ"

Son 20 yılda şehrimize güncel rakamla 56 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Dile kolay, icraat icraat. İkinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesi'ni ilimize kazandırdık. 102 adet spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda toplam 6 milyar lira kaynakla destek olduk. 2093 yataklı 21 hastane dahil 42 adet sağlık tesisi yaptık. Hala 900 yataklı Samsun Devlet Hastanesi ile birlikte 5 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. İlk Evim Projesi kapsamında 4459 konut yapacağız. İlk İş Yerim Kampanyası ile de 100 iş yeri yapacağız. 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 120 KM'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 KM'ye ulaştırdık. Samsun-Sivas demiryolundaki modernizasyonu tamamlayarak 9 saatlik yolu 5.5 saate indirdik.

"2023'TE DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYALIM"

Samsun'u desteklemeleri değerlendirerek, ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacak. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Beklentilerinizi ve hayallerinizi bugüne kadar olduğu gibi yine biz gerçekleştireceğiz. Yeter ki kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkalım. 2023'te de daha önce olduğu gibi aramıza kimseyi sokmayalım.

"PARLAMENTOMUZDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN UZANTILARI VAR"

Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yılda sayısız örnekle bu mücadelenin içinde yer aldık. Her türlü tehdit ve saldırıya rağmen ülkemizin çıkarlarını savunduk. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılılları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içindeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri ile terbiye etmeye çalıştılar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Bu parlamentomuzda terör örgütlerinin uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşacağız. 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleri ile ihya olacak. Bu 6'lı masayı falan filan birlikte çökerteceğinize inanıyorum.

"BİR YANDAN DA KURULAN SİNSİ SENARYOLARI BİR BİR YIRTIP ATTIK"

Bir yandan tarihimizin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesini başlattık. Bir yandan da kurulan sinsi senaryoları bir bir yırtıp attık. Her alanda ülkemizi birinci lige çıkaracak eser ve hizmetleri sunduk. Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar, Türkiye çok farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Salgın krizinde, sağlık sistemimizin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşı ve ilaçları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik. Veren el, alan elden hayırlıdır.

"2023'TE SON DEFA İSTEDİĞİMİZ DESTEKLE BU BAYRAĞI GENÇLERE DEVREDECEĞİZ"

İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekle Türkiye Yüzyılı'nın ilk kısmını inşa edip bu bayrağı gençlere devredeceğiz. 2023'e böyle yürüyeceğiz. Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye arasındaki farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görebilmektedir.

KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ: İTHAL DANIŞMANLARLA YÜRÜMEDİK BİZ YOLLARDA

Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. Hep milletimizin dili ile konuştuk. Milletimizin sevinci ile sevindik, öfkesi ile öfkelendik. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, siz varsınız yeter. Nedir o, ithal danışmanlar falan, geç onu geç. Tahıl koridorunu biz açtık.



