Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Gençlere 5 bin 500 liraya kadar cep telefonu ve bilgisayar desteği, yeni evleneceklere faizsiz kredi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 15.15'te başlayan Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

Türkiye Yüzyılı'nın inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Son Kabine toplantısından bu yana dış politikada yoğun bir gündemimiz vardı.

ORTA VADELİ PROGRAM

Gelecek üç yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak orta vadeli programı kamuoyumuzla paylaştık. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 15 bin dolara yaklaşan kişi başına milli geliri yakalayacağız. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız programın iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz. Ülkemizin her bir ferdini Orta Vadeli Programa'a destek olmaya davet ediyorum.



Dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında bulunduran G-20'de bundan sonra da aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.

GENÇLERE ELEKTRONİK CİHAZ DESTEĞİ

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

GENÇ KART

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair teklifimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen gençlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

BM GENEL KURULU

BM'nin tam karşısında yer alan Türk Evimiz bu sene de diplomasimiz en önemli merkezlerinden biriydi. Cezayir, Polonya, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, İsrail ve NATO Genel Sekreterinin de aralarında olduğu pek çok liderle görüşme gerçekleştirildi. Ahıska Türkü kardeşlerimize kimliklerini takdim ettik. Amerikan iş dünyasında bir araya geldik. Elon Musk'u kabulümüzde kendisini ülkemize yatırım yapmaya davet ettim.

IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Türk Kapısı' olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Nahçıvan jeopolitik konumu itibariyle bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Projeyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır.

KARABAĞ

Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk.Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için tüm önlemler alınmıştır. Ermenistan'ın da dışarıdan ve dışarıdan gelen kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz.

'Dünya 5'den büyüktür' diyerek küresel yönetim ve güvenlik mimarisine meydan okuyan bir ülkeye tüm kapıların açılması beklenemez. Türkiye'yi oyun dışına itme girişimleri hep başarısız oldu. Tüm ülkelerin kabul ettiği bir gerçek var ki kimsenin bundan kurtuluşu yoktur. Bu gerçek Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği denense de başarısız olacağıdır. Bu denemeleri yapanların hepsi günün sonunda gelip Türkiye'nin desteğine ortaklığına talip olmak zorunda kaldılar.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Son dönemde artan hayat pahalılığının, gıda ve kira fiyatlarının vatandaşımızın gündeminden çıkacağı ana kadar bu dengesizlikleri gidermek bizim önceliğimizdir. Vatandaşımızın lokmasına kast eden fırsatçılara göz açtırmıyoruz. Depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan aç gözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız, her türlü tedbiri alarak üzerlerine gideceğiz.

YANILTICI İLANLARA CEZA

Attığımız çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu söndürdük. 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerini aldatıcı ilanlardan dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet verilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Günübirlik kazanç uğruna ülkesinin geleceğini tehlikeye atan insan tipi, bu millete, inanca ait değildir. Bu virüsü temizlemek hepimizin ortak görevidir.



