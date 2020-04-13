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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tüm kamu kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

Maske dağıtımında 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodu gitmiştir.

Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en baştaki ülkeler arasında yer alıyoruz. Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Test oranımız-vaka oranımız aşağı yönlüdür. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

Hafta sonu alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı tedbirler arasındadır. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar gününü kapsamasına rağmen panik havası oldu.

Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik.

Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli'yi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum.

Türkiye'de demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi sorunu vardır. Milletimizin moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar, terör örgütleri, medyası, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek fitne ve nefret çukurlarıyla boğulup gideceklerdir. Bunlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her kargaşanın, her kaosun arkasında siz vardınız. Milletin onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden inşallah kurturulacaktır.

"BU MİTOMANİ HASTALIĞIDIR"

CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her vatandaşının can ve mal güvenliği gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesini sağlayacak güçtedir.

Tüm tedbirleri alıyoruz, özel bankaların da üstlerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

Kampanyamıza şu ana kadar yapılan toplam bağış miktarı 1 milyar 612 milyon TL oldu.

IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.

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