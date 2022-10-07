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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

07.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek" dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan "Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu yapım onarım ve bakım giderlerinin karşılanması gibi tüm sorunlar çözülmüş olacak" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cemevleriyle ilgili yeni adımı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek" dedi. Ayrıca Erdoğan "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek" diye konuştu.

AA-20221007-29094622-29094615-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ALEVI_VE_BEKTASI_VATANDASLARIN_MESELELERININ_TAKIBINI_YAPACAK_KURUMSAL_YAPI_KURUYORUZ

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BU MEKANLAR AŞK OCAĞIDIR, EDEP OCAĞIDIR"

"Karakoçan, Altındağ, Erzincan ve Kemah'ta hizmete açacağımız dört cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Temeli atılacak cemevlerinin de bir an önce hizmete açılmasını diliyorum.

Bunca sırdır dergahımızdan gelip geçen konan göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birine rahmet diliyorum. Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır. Buralar Hz. Peygamber ve ehlibeytine aşık olanların durağıdır. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Asırlardır Anadolu topraklarını yoğuran Yunus Emre gibi gönül sultanları hizmetleriyle millet olma şuurumuzu geliştirmişlerdir.

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"BUNDAN BAŞKA AŞK YOLU YOKTUR"

Sevgili Peygamberimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuna sıkı sıkıya sarılarak baki olanın peşinde koştuğumuz sürece bu medeniyet hep güçlenecektir.Tevhidi bir, kitabı bir kıblesi bir Peygamberi bir insanlar için bundan başka muhabbet ve bundan başka aşk yolu yoktur.

Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Birliğimizi bozmak için dışarıda çalışan birçok kesim olmuştur. Ama bu muhabbeti söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.

KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek.

"TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"

Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu yapım onarım ve bakım giderlerinin karşılanması gibi tüm sorunlar çözülmüş olacak.

KADRO VERİLECEK

Alevi-Bektaşi inancının önderlerine Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nda isterlerse kadro da verilecek."

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Recep Tayyip Erdoğan alevi

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