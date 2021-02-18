Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yüzde 100 burslu okuyabilecekler

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde 100 Destek Programı'nın hayırlı olmasını dileyerek, sporcu bursu ile 2020 yılında vakıf üniversitelerine yerleşen 76 genci tebrik etti. Erdoğan, “Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan gençlerimizi eğitim öğretim hayatlarında aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu. Sporla eğitimi birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim çocukluğumuzda maalesef spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerlerdi. Futboldan basketbola birçok sporu çoğu defa ailelerimizden gizli şekilde mahalle aralarında sürdürmeye çalışırdık. Kağıttan toplar yapardık, sokak aralarında top oynardık. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına geçen arkadaşlarımızın ekseriyeti de eğitimden mahrum kalmıştır. Halbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri eğitim öğretim hayatının ayrılmaz parçası olarak görülür, sporcular da el üstünde tutulurdu. Dünyanın birçok prestijli üniversitelerinde akademik çalışma ile sportif başarının el ele gittiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

'BİZİM DÖNEMİMİZDE SPOR ALT YAPISINDA DA ÇAĞ ATLANDI' “Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor alt yapısında da çağ atlamıştır. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 675’ten 3 bin 903’e yükselttik” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde yapılan spor tesislerine ilişkin bilgi verdi. Faal sporcu sayısının son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştığını açıklayan Erdoğan, okullarda yürütülen sportif yetenek taramasıyla tespit edilen kabiliyetli çocukların özel eğitime alındığını kaydetti. 43 ildeki sporcu eğitim merkezlerinde bin 61 gündüz, 610 yatılı olmak üzere toplam bin 671 sporcu yetiştirildiğini belirten Erdoğan, bu öğrencilere özel eğitimler verildiğini söyledi. Başarılı sporcuların emeklerini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek programlarını uygulamaya aydıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örneğin, 2021 yılı itibarıyla sporcu eğitim merkezlerimize devam eden gündüzcü sporcumuza aylık 565 lira, yatılı sporcumuza 706 lira harçlık ödemesi yapıyoruz. Yıldızlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza aylık bin 555 lira harçlık desteğinde bulunuyoruz. Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinde ise 465 yatılı, 728 gündüzlü olmak üzere toplam bin 193 sporcumuz yararlanıyor. Burada büyükler kategorisindeki olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza aylık 2 bin 825 lira harçlık ödemesi yapıyoruz. Üniversiteyi kazanan bütün milli sporcularımıza burs veriyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınma önceliği veriyoruz” ifadelerini kullandı.