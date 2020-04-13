Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tüm kamu kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. Ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

Maske dağıtımında 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodu gitmiştir.

Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en baştaki ülkeler arasında yer alıyoruz. Salgının kontrol altına alınmasında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Test oranımız-vaka oranımız aşağı yönlüdür. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

Hafta sonu alınan 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağı tedbirler arasındadır. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar gününü kapsamasına rağmen panik havası oldu.

Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum.

Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

