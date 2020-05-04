Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artmakta, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.

Ülke içindeki hareketliliğini azalttık, etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık.

'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek 1 milyar 910 milyon TL'yi buldu.

65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle sınırlarımız ötesinden hastalık taşınma riskinin önüne geçtik.

83 milyon vatandaşımın her birine, salgına karşı yürüttüğümüz mücadelede gösterdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum.

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eski düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Evet, normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır.

Bir normalleşme planı hazırladık. Bu takvim bir anda mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza dönüş anlamına gelmiyor.