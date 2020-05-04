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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2020 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artmakta, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.

Ülke içindeki hareketliliğini azalttık, etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık.

'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek 1 milyar 910 milyon TL'yi buldu.

65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle sınırlarımız ötesinden hastalık taşınma riskinin önüne geçtik.

83 milyon vatandaşımın her birine, salgına karşı yürüttüğümüz mücadelede gösterdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum.

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eski düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Evet, normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır.

Bir normalleşme planı hazırladık. Bu takvim bir anda mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza dönüş anlamına gelmiyor.

Rehavete de karamsarlığa da kapılmadan bu mücadeleyi yürüteceğiz. İlk olarak Mayıs ayının normalleşme planını açıklayacağım. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızadır.

65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 4 saatlik yürüyüş planı olarak kaldırıyoruz.

7 ilimizde seyahat yasağını kaldırıyoruz. Diğer illerimiz için giriş-çıkış yasağını 15 gün daha uzatıyoruz.

Berber kuaför güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

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