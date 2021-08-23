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Erdoğan'ın konukları olimpiyat yıldızları! Yeni hedefi açıkladı

23.08.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de olimpiyat yıldızlarını konuk etti. Erdoğan açıklamasında, "2023’e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konukları olimpiyat yıldızları! Yeni hedefi açıkladı

Tokyo 2020'de madalya alan sporcuları Külliye'de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır.

"MİLLETİM ADINA TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir. Madalya alan sporcularımızı milletim adına tebrik ediyorum.

"GENÇLERİMİZ İÇİN UMUT KAYNAĞI OLDUNUZ"

Sizler sadece madalya kazanmadığınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.

YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

2023’e giden süreçte özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Spor bakanlığımız ve federasyonlarımızla, Tokyo 2020 olimpiyatlarını değerlendirecek; güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Tokyo 2020'den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 olimpiyatlarına yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo'da 2019 Rio'daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris'te de Tokyo'da elde ettiğimiz başarı çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız."

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