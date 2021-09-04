Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan tüm kardeşlerimize şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilinden belediye başkanlarına kadar her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tüm oyunları birer birer bozduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye çıktığımız yolda alnımız ak başımız dik yürüyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...



