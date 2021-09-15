Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Bu defa da başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Anadolu Medya Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Görevleri başında hayatını kaybeden tüm medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Özgür sorunlu ve milli basın, aydınlık yarınlara ulaşma mücadelemizin en önemli destekçilerindendir. Bugün burada birlikte olduğumuz kardeşlerimize, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Medyamız yeri doldurulamayacak bir görev yapıyor. Doğru ve hakikatli bir kanaatin beslediği demokrasi kültürü, milli iradenin üstünlüğünün güçlü bir şekilde kurulmasının da en temel şartıdır.

Sosyal medya gibi doğrunun yalanla karıştığı mecraları zapturapt altına alacak da sizin gayretinizdir. Avrupa'daki basının ortaya çıkış ve gelişimi ve bizdeki keskin fark görülmektedir. 27 Mayıs, 12 Eylül gibi dönemlerde ülkesinin değil darbecilerin yanında saf tutanlar da hafızalarda mimlenerek işlendi. Ülkesi için özgürlüğü ve canı dahil mücadele eden gazetecileri de bu millet asla unutmadı, unutmayacak.

"BİZİ BİN YILLIK VATANIMIZDAN ATMAK İSTEDİLER"

Bizi bin yıllık vatanımızdan atmak istediler. Bizi biz yapan her şeyi elimizden almak için nice yollara yöntemlere başvurdular. Tek parti faşizmi, darbeler krizler bu zorlu mücadelenin farklı dönemlerdeki tezahürleridir. Türkiye'nin bilgi ve teknoloji devriminde geri kalmasını isteyenler, var gücü ile çalışıyorlar. Ancak bu defa farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kaldılar. Artık diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler.

Bölgesinde hem sahada hem masada söz sahibi bir Türkiye olduğunu yaşayarak öğrendiler. Turizmi kısır, ticareti dışarı bağlı bir her tarafı lime lime dökülen bir Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar hala mevcut. Bu tuzakların tamamını bozduk. Defalarca sergilenen bu oyunların işe yaramadığı Türkiye gerçeğini kabul etmeyenlerin taktiklerini bir bir ifşa ettik.

Kendi toplumları dışında bir şey düşünmeyenlerin bencillikleri dönüp dolaşıp kendilerini vuracak bir bumeranga dönüştü. Türkiye olarak sınamalar karşısında başarılı imtihan ile farkımızı ortaya koydukça, hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.

"BAŞARAMAYACAKLAR"

Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Tek umutları 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. Başaramadılar, bu defa da başaramayacaklar. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür."



