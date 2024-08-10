Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete 'Paris' göndermesi! "Keyif çatmaya paranın sınırı yok"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla Akdeniz'in dört bir yanındaki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bugün bir kez daha bağırlarına basan Adana ve Mersin'in güzel insanlarına selamlar gönderiyorum.

Havalimanımızın Adana ve Mersin ile birlikte tüm bölge ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında bu önemli eserin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Mersin ve ADana'nın yanı sıra geniş bir alana hizmet edecek bir vizyon projesini daha haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün sadece bir havalimanı değil tüm Türkiye ve tüm dünyaya modern ve estetik bir kapı açıyoruz.

Çukurova'nın eşsiz sembollerinin işlendiği havalimanımızın bir eser olduğunu görüyoruz. Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki en geniş uçaklar dahi iniş kalkış yapabilecektir. Ayrıca 3 bin 500 metre uzunluğunda yardımcı pist vardır. Bunların yanında 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 56 bin metrekare genel havacılık alanı, nöbetçi kulübeleriyle tesisimiz en üst düzey donanımla donatılmıştır.

Biraz evvel Bakanımız da konuşmasında ifade etti. Havalimanımızın inşasında bölgemizin simgelerinin kullanılmasına özen gösterildi. Bu toprakların simgesi olan pamuk ve turuncu rengi havalimanının süslenmesinde özellikle kullanıldı. Tüm Akdenizlilerin kendinden bir iz bulacağı havalimanımız inşa edildi.

Biliyorsunuz son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bunları tamamladık. Böylece ülkemizin altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık ayrıca Türkiye ekonomisine katma değer oluşturduk. Çukurova Havalimanımızın yapımında da aynı yöntemi uyguladık. Havalimanının toplam yatırım miktarı 608milyon 500bin Euro'dur. Devletimiz buradan 5 yıl içinde 297 milyon Euro kira bedeli elde edecektir.

Havalimanımız 3 bin kişinin istihdamına yol açacaktır. Havalimanımız MErsin ve Adana'dan kolaylıkla ulaşılır bir yerdedir. 5 milyondan fazla insanımıza hizmet edebilecektir. Havalimanına konforlu, güvenli ve hızlı erişim için 15,9 kilometrelik yolumuzu bölünmüş yol standartında tamamladık.

Mersin, Adana, Gaziantep hızlı tren hattına da entegre ediyoruz. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek Mersin-Adana arası 35 dakikaya inecek. Adana ve Mersin'den trenle 23 dakikada havalimanına varılacabilecek. Havalimanımız bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak şirketlerimizin rekabet gücünü arttıracak. Birçok hususta ticaretimizin gelişmesine yardımcı olacak. Ekonomik hayatın güçlenmesine fayda sağlayacaktır.

Bölgedeki tarım ürünleri gecikmeden, bozulmadan müşterilerine kolayca ulaştırılabilecek. Akdeniz bölgesinin tamamen kalkınmasına lokomotif etkide bulunacak bir eseri milletimize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.

Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.

ŞAKİR PAŞA HAVALİMANI'NIN AKIBETİNİ AÇIKLADI

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımızın böyle bir yatırımdan kıvanç duyması gerekir. Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin "istemezükçü" tavrıdır. Şakir Paşa Havalimanı'nı kapatacağız diyorlar. Böyle bir şey yok. Şakirpaşa Havalimanı eğitim için kullanılacak. Muhalefetin işi bu yalanları uydurmak.

Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitimle ilgili uçuşlarda Şakirpaşa'yı kullanacağız.

"BUNUN ADI SİYASİ HASETLİKTİR"

Adana ve MErsin dahil tüm bölgeye katkı sağlayacak devasa bir eser inşa ediliyor. Muhalefet bunu sahiplenmek yerine bunu bile kötüleyecek bir bahane buluyor. İddialarıyla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adana ve Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Böyle bir siyaset olmaz. Hizmet ve eser karşıtlığı olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşı provoke ederek neyi elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkede tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlacak projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir."

"PARİS'TE KEYİF ÇATMAYA PARANIN SINIRI YOK"

Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir.

SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var. Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır.