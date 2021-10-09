HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sermayenin ülkemize yatırım iştahı artıyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sermayenin ülkemize yatırım iştahı artıyor

09.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Küresel sermayenin ülkemize ilgisi, yatırım iştahı salgın şartlarına rağmen günden güne artıyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sermayenin ülkemize yatırım iştahı artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum. Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum. Yaklaşık 2.5 sene sonra tekrar Adana'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"KÜRESEL SERMAYENİN ÜLKEMİZE İLGİSİ, YATIRIM İŞTAHI ARTIYOR"

Küresel sermayenin ülkemize ilgisi, yatırım iştahı salgın şartlarına rağmen günden güne artıyor. Bizde yatırımlar hiç hız kesmiyor.

AK Parti olarak Türk siyasetindeki 20. yılımızı, hükümette de 19. yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak, başımız dik yürüyoruz. Ülkenin yarınlarına dair vizyonu olan yegane parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı diğerlerinden ayıran vasfı da budur. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilirUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilir
Toplam değeri 700 bin TL! Kripto para operasyonuToplam değeri 700 bin TL! Kripto para operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adana Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Uyuyan hücre' yakalandı!

'Uyuyan hücre' yakalandı!

Eşini öldürüp intihara kalkıştı, kanlar içinde dışarı çıktı

Eşini öldürüp intihara kalkıştı, kanlar içinde dışarı çıktı

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor

Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.