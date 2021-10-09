Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sermayenin ülkemize yatırım iştahı artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum. Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları rahmetle yad ediyorum. Yaklaşık 2.5 sene sonra tekrar Adana'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"KÜRESEL SERMAYENİN ÜLKEMİZE İLGİSİ, YATIRIM İŞTAHI ARTIYOR"

Küresel sermayenin ülkemize ilgisi, yatırım iştahı salgın şartlarına rağmen günden güne artıyor. Bizde yatırımlar hiç hız kesmiyor.

AK Parti olarak Türk siyasetindeki 20. yılımızı, hükümette de 19. yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak, başımız dik yürüyoruz. Ülkenin yarınlarına dair vizyonu olan yegane parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı diğerlerinden ayıran vasfı da budur. "

