Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da açıklamalar yaptı: Kentsel dönüşümde daha kararlı olacağız

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkan Erdoğan, Adıyaman'daki iftar programının ardından konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Devletimizin ilgili kurumlarının yanısıra belediyelerimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi 250 belediyemize adeta zimmetledik. Adıyaman'ı da Erzurum, Ordu, Şanlıurfa, Ordu, Niğde, Giresin, Gümüşhane, Uşak başta olmak üzere toplam 53 belediyemizle kardeş belediye kıldık. Adıyaman'ın kardeş belediyeleri mubarek Ramazan ayı boyunca düzenleyecekleri çeşitli etkinliklerle size hizmet edecek."

"Biz bu millete aşığız, biz dertliyiz. Bu süreç 11 vilayetimizde devam ettiği sürece, ben ve arkadaşlarım, bakanlarımız, belediye başkanlarımız, valilerimiz, polislerimiz, askerlerimiz hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. Sizlere karşı görevimizin bilincindeyiz. Hayat normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Biz de seçim gündeminden bağımsız olarak burayı bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz."

Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız bize 'Başkanım ne olur bizleri bunların eline bırakmayın' diyor. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız, daha çok çalışacağız. Sizinle el ele omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız. Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız."

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAHA KARARLI DAVRANACAĞIZ"

"Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, köy evi sayısı 56 bin 323'ü buluyor. Adıyaman'dan yaklaşık 50 bin konut inşaa edeceğiz. Bunları bir sene içerisinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Kaybettiğimiz canların daha 40'ı çıkmadan siyasi ikballerinin peşine düşenler sizin moralinizi bozmasın. Halkımız sandık önünde geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde verecektir. Biraz daha sabredecek işimize gücümüze bakacağız. Kimsenin hayallerimizi çalmasına müsade etmeyeceğiz.

Tüm çağrılarımıza rağmen pekçok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarını engellenmesine göz yummayacağız. Sizlerden milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum."



