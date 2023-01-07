HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutlarının ödeme planını açıkladı! 18 yıl vade, 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arası taksit...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutlarının ödeme planını açıkladı! 18 yıl vade, 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arası taksit...

07.01.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor. İnşa edilen 900 afet konutunda indirim yapıldığını söyleyen Erdoğan, konutların aylık ödemesini de açıkladı. Erdoğan ayrıca 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yıl vade yapılacağını da dile getirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutlarının ödeme planını açıkladı! 18 yıl vade, 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arası taksit...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu. 900 afet konutunun ödemeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Putin'le konuşmasını anlattı! Erdoğan, Putin'le konuşmasını anlattı!

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre bu konutların aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Görüldüğü gibi artık yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını bir yıl gibi bir sürede bitiriyoruz. Dünyada başka bir örnek yok. Yaşanan her kriz, her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini tüm dünyaya tekrar ispatlıyoruz.

Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık. Manavgat'ı yeni yatırım ve desteklerle çok daha ileri seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den dikkat çeken seçim açıklamasıAK Parti'den dikkat çeken seçim açıklaması
3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var
"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday...""Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

Herkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başka

Herkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başka

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Fazla değil 5 ayımız var

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.