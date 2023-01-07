Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet konutlarının ödeme planını açıkladı! 18 yıl vade, 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arası taksit...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu. 900 afet konutunun ödemeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre bu konutların aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Görüldüğü gibi artık yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını bir yıl gibi bir sürede bitiriyoruz. Dünyada başka bir örnek yok. Yaşanan her kriz, her afet, Türkiye'nin yönetim kapasitesini tüm dünyaya tekrar ispatlıyoruz.

Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık. Manavgat'ı yeni yatırım ve desteklerle çok daha ileri seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

