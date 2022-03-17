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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

17.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli mesajlar verdi. Ekonomideki gelişmelere değinerek yap-işlet-devret modelini kısaca anlatan Erdoğan, "Ekran başındaki vatandaşlara sesleniyorum" diyerek, "Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor, PPP denilen yap-işlet-devretle bu adımları atıyoruz, akılları almıyor." dedi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son 10 yılda terörden darbeye maruz kaldığımız her saldırı ülkemizi istikrarsızlığa, kaosa sürükleyerek bu hedeflerden uzaklaştırma amacı taşıyordu. Başaramadılar, başaramayacaklar. Milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, oynanan oyunu görüyor, mücadelemizi tasdik ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇILIŞINI YAPACAĞIZ"

Ey ana muhalefet Ordu-Giresun'da denizin üzerinden havalimanı yaptık. Şimdi Rize-Artvin'de havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek vatandaşım uçağa bindiği zaman inince yarım saatte evinde.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Döviz kurundaki, faizdeki dalgalanmalar, yaşadığımız geçiş sürecinin bedelidir. Durmuyoruz, yatırımları yaparken özellikle zaman oluyor, PPP denilen yap-işlet-devretle bu adımları atıyoruz, akılları almıyor. 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel! Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlara sesleniyorum. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp sonra da yaptığımız ihaleyle, 10-15-20 senede bunun bedelini devlet olarak biz bunu ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Belli bir ücretle köprü-otobandan geçen vatandaş ödüyor, açık varsa devlet yüklenici firmaya ödüyor. Biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Bunu hastanelerde de yaptık. Şu anda 19 şehir hastanesi var. Bunları aynı anlayışla yaptık. Bu şehir hastanelerimizle iftihar ediyoruz.

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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