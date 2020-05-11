Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz, huzurevlerinde 27 binin üzerine her türlü yaşlımıza özen gösteriyoruz. Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu. Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliğe riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo. Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık, 300'ünde karantina sona erdi. Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Tamamen eski günlere dönmüyor, salgın şartlarında hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde 43 ilacı daha ödeme kapsamına aldık. Başakşehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Abe ile 21 Mayıs'ta yapıyoruz. 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI 16-19 Mayıs tarihleri arasında 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacaktır. Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. 9 İLE GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI KALDIRILIYOR 9 ilde daha giriş-çıkış sınırlaması kaldırıldı. Bu iller Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Şanlıurfa'dır. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz. 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık.

BEZ MASKEDE YENİ DÖNEM Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık. Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık. YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 3 LİRA 27 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerekirtirir. Türkiye milletin desteğini almış, ülkemizi hedeflerine ulaştırma hedeflerine sahip bir yönetime sahiptir. Cumhur İttifakı ile yönetimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin, Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır.