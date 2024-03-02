Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da açıklamalarda bulunuyor!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 3'üncü Diplomasi Forumu çerçevesinde yabancı liderlerle görüştükten sonra Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı.

ANTALYA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, diplomasi formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini bugün de sürdürdü. Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Antalya’da görüştü. Görüşmede Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından katıldığı AK Parti mitinginde açıklamalarda bulunuyor:

"31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz? Manavagat, Alanya, Serik hazırlanıyoruz değil mi? Ben size inanıyorum, Kumluca'dan değişik sesler alıyorum. Kumluca destna yazıyor. Sağ olun, var olun.

Turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle hepsinden önemlisi insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur getiriyor.

Antalya artık diplomasinin de küresel bir merkezine dönüşüyor. Dün yapılan Forum bunların en bariz göstergesi.

Antalya artık dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerine katkı sağlıyor. Bu vesileyle yol arkadaşımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk.

"SEÇİMLER HESAP VERME DÖNEMİDİR"

Seçimler hesap verme dönemidir. 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler muhasebe yapar ve hesap verir. Milletimiz bu hesapları değerlendirerek sandıkta oyunu verir. Antalya'daki vatandaşlarımız da bunları ölçüp biçiyor ve not veriyor. Antalya'da hizmete talibiz. Bu vesileyle geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde bu kardeşinize yüzde 43 destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Burada sizlerden söz almak istiyorum. Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği için söz veriyor mu? Antalya tercihini milli irade ve gelişmeden yana olacak mı? Sırtını Toroslara verip, ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben canı gönülden inanıyorum.

Yerel yönetimi 31 Mart'ta teslim ettiğiniz takdirde ülkeyi uçurmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi maalesef çöpten çukurdan çamurdan çıkarmayanlara teslim edemeyiz.

"ÖNCE İSTANBUL'DA SONRA MERSİN'DE DEM İLE DEMLENDİLER"

Ülkemizde tüm serameyesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var. Islah olmuyor ve milletin safına katılamıyorlar. Bu faşist zihniyet son dönemde seçimini terör örgütleri safından kullanıyor. CHP'nin yeni genel başkanı seçim dönemine özel öğütler veriyor. Gerçek niyetinizi saklayın diyor, polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım salığında bulunuyor. Susun ki yüreğinizden geçenlerden vatandaş haberdar olmasın diyor. Yani diyor ki milleti kandırın. Bunu yapan kişi CHP'nin genel başkanı. Riyakarlık yaparak milleti kandırmayı salık veriyor. Teşkilatlarına dürüst davranın demiyor da maskelerinizi takın ve seçime kadar çıkarmayın diyor. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar milletimiz bunların ne olduğunu gayet iyi biliyor. Niyet ve taktiklerini kendi ağızlarıyla söylemelerinden biz memnuniyet duyduk. Hangi yalana sarılacaklarını şaşırdılar. CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da sonra Mersin'de DEM ile demlendi. İttifak yaptı. Bu iki parti gizli anlaşmalarla birçok makamı paylaştılar. Sonra da CHP genel başkanı utanmadan 'DEM ile ittifakımız bulunmuyor' diyor."





