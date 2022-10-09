Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı gündemin en çok tartışılan maddelerinden bir tanesi. Milyonlar asgari ücrette nasıl bir artış olacağını merakla beklerken zamma ilişkin tahminler, beklentiler ve değerlendirmeler de yakından takip ediliyor. Son olarak flaş bir asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Olağan Genel Kurul ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu’na sığmayan gençlere, dışarıda seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada asgari ücret ile ilgili aralık ayını işaret etti. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkenin gençlerini terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler TÜGVA'ya saldırıyor.

Gençler aradığımız şey, insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey, İslam medeniyetinin inanç ve ilim membağından süzülen tüm hazinemizdir.

Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençleri, Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine alet ettiler.

Gençler şunu unutmayın, biz varız bir de karşımızda malum düşmanlar var.

Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan, kendi hedeflerine doğru yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altında faşist suratları belirdi.

Biz içimize yerleştirilen Truva atlarının oyunlarına artık gelemeyiz.

Bizim n terör örgütlerine ne de sapkın akımlara kaptıracak tek bir evladımız yok.

Yasin Börü'nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yandaşlarını da biliyoruz. Bunlara geçit vermeyeceğiz.

Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması, inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması, hep bu özlemle geçti.

Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Bu öz güven içinde her türlü imkanı sağladık. Her alan kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize, onlara emanet edeceğimiz 2023 yılı vizyonunu gerçekleştirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitirebileceğimize inanıyorum.

Hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi başta olmak üzere gereken her türlü tedbiri alacak, her teşviki yapacağız.

"AVRUPA'DA HERKES TUTUŞMUŞ VAZİYETTE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan buluşma öncesi salonun dışında vatandaşlara seslenerek bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Rusya Ukrayna arasındaki savaşta arabulucu rolünü oynayan ülke hangi ülke? Türkiye. Türkiye tüm bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine, şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette. Acaba bu kış nasıl geçecek. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hazırlıklarımızla beraber, milletimize doğalgazı da kömürü de hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez." dedi.

"DERDİMİZ ASGARİ ÜCRETİ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK"

Erdoğan asgari ücret ile ilgili ise "Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Gençler, okullar açılırken sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı kitapları buldunuz mu? Bu sıralardan biz de geldik geçtik. Biz kırtasiye dükkanlarında kitap bulamazdık, defter bulamazdık. Biz bu derdi çektik bizim evlatlarımız çekmesin dedik" ifadelerini kullandı.



