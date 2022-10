Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Bu öz güven içinde her türlü imkanı sağladık. Her alan kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize, onlara emanet edeceğimiz 2023 yılı vizyonunu gerçekleştirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü başarıyla bitirebileceğimize inanıyorum.