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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda" diyerek uyardı. Aile kurumumuz saldırı altında!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda" diyerek uyardı. Aile kurumumuz saldırı altında!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.11.2024 15:04
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Son dakika haberi: İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun saldırı altında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda" diyerek uyardı. Aile kurumumuz saldırı altında!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu. Aile kurumunun saldırı altında olduğununu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne de tepkisini sürdürdü. Erdoğan, "Netanyahu ve eski savunma bakanı Galant hakkında çıkan tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor.

  • Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor.

"İSRAİL'E VERDİKLERİ DESTEKLE ZULMÜ KÖRÜKLÜYORLAR"

  • Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar.

  • Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır.

AA-20241123-36270876-36270874-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_4_ULUSLARARASI_STK_FUARINA_KATILDI

  • Kudüs'ün mahremiyetine uygun şekilde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi altına alınması yolundaki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

  • İslam alemi olarak, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak bir tavır almamız, yek vücut hareket etmemiz gerekiyor.

"AŞAĞILIK FİKİRLER ETRAFIMIZI SARMIŞ DURUMDA"

  • Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda. Aile mefhumumuz, toplumsal yapımız, örfümüz, değerlerimiz ve kutsallarımız, küresel düzeyde bilinçli ve çok yönlü bir saldırı altındadır. Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda.

  • Çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli, vicdanlı, adil bir dünyayı miras bırakmak istiyorsak hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.

  • Ülkemizin insani siyasetini hazmedemeyenler, aleyhimizde kara propaganda yapsa da Türkiye'nin insanı yaşatma odaklı politikasını engelleyemeyecekler.
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Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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