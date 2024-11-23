SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda" diyerek uyardı. Aile kurumumuz saldırı altında!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı'nda konuştu. Aile kurumunun saldırı altında olduğununu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne de tepkisini sürdürdü. Erdoğan, "Netanyahu ve eski savunma bakanı Galant hakkında çıkan tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor.
Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar.
Kudüs'ün mahremiyetine uygun şekilde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi altına alınması yolundaki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.
Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda. Aile mefhumumuz, toplumsal yapımız, örfümüz, değerlerimiz ve kutsallarımız, küresel düzeyde bilinçli ve çok yönlü bir saldırı altındadır. Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda.
Çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli, vicdanlı, adil bir dünyayı miras bırakmak istiyorsak hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.