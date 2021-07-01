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  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

01.07.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşılamasında 50 milyon dozun aşıldığını belirtti.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"50 MİLYON DOZU AŞTIK"

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı, uğurlu olsun.

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Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye’yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan koronavirüs aşılamasında toplam yapılan aşı sayısı 50 milyon 10 bin 479, 1. doz uygulanan kişi sayısı 34 milyon 861 516, 2. doz uygulanan kişi sayısı 15 milyon 148 bin 963 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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