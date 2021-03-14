Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız" derken vatandaşları tedbirlere riayet ederek sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Salgın, bize 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik.

Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık.

Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.