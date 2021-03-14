HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

14.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla video mesajla katıldığı programda "En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum." açıklamasını yaptıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız" derken vatandaşları tedbirlere riayet ederek sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Salgın, bize 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik.

Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık.

Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.

'DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINDAYIZ'

En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.

(Kovid-19 ile mücadele) Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır.

Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum.

'ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUK DA BİR O KADAR AĞIRDIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Tüm insanlık gördü ki, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır. Üstlendiğimiz sorumluluk da bir o kadar ağırdır. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Mısır'la yapılan temasla ilgili flaş açıklamaMısır'la yapılan temasla ilgili flaş açıklama
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler!

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler!

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Kılıçdaroğlu'na İzmir esnafından bozuk yol tepkisi

Kılıçdaroğlu'na İzmir'de bozuk yol tepkisi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'Mısır' açıklaması

Mısır'la yapılan temasla ilgili flaş açıklama

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Son Dakika: Bakan Gül'den Sasunyan'nın tahliyesine tepki! ABD Adalet Bakanı'na mektup gönderdi

Bakan Gül'den Sasunyan'nın tahliyesine tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e destek telefonu

Faik Öztrak'tan dikkat çeken açıklama: Gerçek işsizlik oranını gizliyorlar

Faik Öztrak'tan dikkat çeken açıklama: Gerçek oranı gizliyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.