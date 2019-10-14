Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektedir. Türk dünyası olarak hem birbirimize hem dünyanın farklı bölgelerine göç veriyoruz. Geleceklerini kendi ülkelerinde değil başka ülkelerde görmeye başladılar. Türkiye olarak bulundukları yerde Türk diasporasını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece işçiler değil doktorlar, akademisyenler var. Ayrıca doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak yurtdışına giden girişimcilerin sayısı artıyor. Her türlü imkansızlığa rağmen ulaştıklarını konumdan mutlu oluyoruz. Yine DEİK bünyesinde kurulan Türk İş Konseyini kurduk. Ekonomik bakımdan kalkınmış bir Türk toplumunun anavatana daha çok katkıda bulunacağı açıktır. Yurtdışında yaşayan Türkler için bu çatı bir referanstır. Buradan yurtdışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi Dünya Türk İş Konseyi'ne üye olmaya çağrıyorum. Bir millet iki devlet şiarı ile aşamayacakları engel yoktur. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa yurtdıışında yaşayan kardeşlerimizde o kadar güçlü olur.

Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ya PKK'dan El Kaidesi'ne kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. 40 yıllık terörle mücadelemizde pek çok hadise yaşadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık. DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle vahşi bir terör örgütü 30 bin TIR dolusu silahla donatıldı. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Ambargo'dan yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık. ARAP LİGİ'NE TEPKİ Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yan unsurları durumdaki PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve gerçek sahiplerine teslim etmek istiyoruz. El Bab'da yaptık. DEAŞ'tan temizledik. 3 bin 500 DEAŞ'lıyı temizledik. Cerablus'ta şimdi türkler mi var, gerçek sahipleri var. Avrupa, Arap Ligi bunları görmüyor mu? Bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil mi? Şimdi bu operasyon nedeniyle Suriye'yi yeniden Arap Ligi'ne almayı planlıyor.