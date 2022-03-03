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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

03.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Saat 14.20'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detaylarını şu şekilde anlattı:

Bu yılın ikinci görüşmesi. Gündemde oldukça sıcak gelişmeler var. İki liderin masasındaki en önemli başlık Ukrayna-Rusya krizinde arabuluculuk girişimleri olacak. Biz bu görüşmenin daha erken olmasını bekliyorduk. Ancak Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve Rusya-Ukrayna savaşının başlaması nedeniyle görüşme bugün yapıldı. 26 Şubat Erdoğan'ın doğum günüydü. Bahçeli'nin Erdoğan'a doğum günü hediyesi vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

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