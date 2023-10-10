HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devrede: Bugün Putin ile görüşeceğim

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devrede: Bugün Putin ile görüşeceğim

10.10.2023 18:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail-Hamas çatışması hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Tüm aktörleri barış için adım atmaya çağırıyorum." dedi. Erdoğan, Türkiye'ye ait SİHA'yı Suriye'nin kuzeyinde düşüren ABD'ye de tepki gösterdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için devrede: Bugün Putin ile görüşeceğim

Son dakika: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.
Düzensiz göç ile mücadelede ülkemizin öncü konumu ve bunun Avrupa’nın güvenliğine sunduğu katkılar herkesin malumudur.

AA-20231010-32365619-32365613-CUMHURBASKANI_ERDOGANIN_AVUSTURYA_BASBAKANI_NEHAMMER_ILE_ORTAK_BASIN_TOPLANTISI

"ATEŞE BENZİN DÖKMENİN FAYDASI YOK"

(İsrail-Filistin çatışması) Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz. Tüm aktörleri barış için adım atmaya çağırıyorum.

Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? Endişemiz çok büyük durumda. 1 haftada, 15 günde biteceği kanaatinde değilim. Onun için görüşmelerimizi yapıyoruz. Nasıl arabuluculuk yaparız bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete kavuşsun.

AA-20231010-32365619-32365616-CUMHURBASKANI_ERDOGANIN_AVUSTURYA_BASBAKANI_NEHAMMER_ILE_ORTAK_BASIN_TOPLANTISI

ABD'YE SİHA VE UÇAK GEMİSİ TEPKİSİ

Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Gazze'yi ve etrafını vurarak indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de ABD üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Türkiye'nin insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. Bunu düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz, neyle değerlendireceğiz? İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini Amerika silahlandırıyor eğitiyor.

AA-20231010-32365759-32365748-CUMHURBASKANI_ERDOGANIN_AVUSTURYA_BASBAKANI_NEHAMMER_ILE_ORTAK_BASIN_TOPLANTISI

"TÜRKİYE HER AÇIDAN GÜVENİLİR BİR ORTAĞIMIZDIR"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise iki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirterek "Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Nehammer, Türkiye ile Avusturya arasında bir dostluk antlaşmasının olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

AA-20231010-32365619-32365618-CUMHURBASKANI_ERDOGANIN_AVUSTURYA_BASBAKANI_NEHAMMER_ILE_ORTAK_BASIN_TOPLANTISI

"Bugün gördüğüm çok önemli bir şey var, çok etkilendiğim bir şey var. O da Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli. Ekonomi bakanınız bugün beni çok etkiledi. Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığı ve araştırmada gittiği ileri nokta konusunda beni çok şaşırttı bakanınız. Elektrikli arabalar artık üretilmektedir, gerçek yenilikçi, ileriye dönük bir teknoloji ve bu da bizi bağlıyor. Kanaatimce gerçekten büyük potansiyeller var."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: THY'nin İsrail uçuşlarına ara verildiSon dakika: THY'nin İsrail uçuşlarına ara verildi
Okulun çatısında yangın! Eğitim-öğretime ara verildiOkulun çatısında yangın! Eğitim-öğretime ara verildi
Gözler Meclis'te! 12'nci Kalkınma Planı...Gözler Meclis'te! 12'nci Kalkınma Planı...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.