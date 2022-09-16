SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etti

Son dakika haberi: Türkiye’nin ilk kez ‘Cumhurbaşkanı’ düzeyinde katıldığı zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu dönemde daha çok birlik olmak gerekirse maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi ve içe kapanmayı tercih etmektedir. Duvarlar yükseldikçe vicdanlar da çölleşmekte mazlumların sesi daha da duyulmaz hale gelmektedir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satı başları şöyle;

"Özbek kardeşlerimize misafirpervelikleri için teşekkür ediyorum. Teşkilata yeni katılan İran'ı tebrik ediyorum. Teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Burası Asya'ya açılan pencerelerden biri haline gelmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilatla Türkiye arasında ilişkilerin ne kadar geliştiğini göstermiştir. Bundan sonraki çabalarımızla ilişkilerimizin çok daha artacağına inanıyoruz.

"İYİ BİR İMTİHAN VERMEDİLER"

Sorunların üstesinden ancak küresel işbirliği anlayışıyla gelebiliriz. Maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeye karar vermiştir. Duvarlar yükseldikçe mazlumların sesi daha da duyulmaz hale gelmiştir. Koronavirüs salgın sürecinde maalesef uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan vermediler. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 kuruluşa yardım sağladık. Yerli ve milli aşımızı herkesin hizmetine sunduk. 4 milyondan fazla insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

"İHTİYAÇ DUYAN ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Amacımız insanı ve insani değerlere merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışla bölgemizde barışı tesis etmektir. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında BM ile taraflarla verimli iş birliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika başta olmak üzere özellikle ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmesi için çaba harcıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörizmi tüm ülkelerin ortak sorunu. Türkiye, terörün kanlı yüzünü tanıyan bir ülkedir. 40 yıllık mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da terörün bütün biçimleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."

FOTOĞRAF ZİRVEYE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerle sohbet ettiği anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasında. Azerbaycan basını, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği bu fotoğrafı, "Semerkant'ta günün fotoğrafı: Liderlerin gayri resmi toplantısı..." şeklinde duyurdu.



