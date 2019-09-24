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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta BM 74. Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.

Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.

"ZİHNİYETİMİZİ DEĞİŞTİRME ZAMANI GELDİ"

Her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi değiştirme zamanı gelmiştir.

Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet ve ahlak üzerine bina ettiğimiz girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.

"SURİYE KRİZİNİ SONA ERDİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ eylemlerinden en çok etkilenen ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.

"5 MİLYON SIĞINMACIYA BİZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. 8 yılda 40 milyar dolar destek yaptık. Bize gelen destek şu an itibarıyla 3 milyar eurodur.

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir.

Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir.

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur.

Ayrıntılar geliyor...

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