Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışmaları hızlandırdık" diyerek duyurdu! "Doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine "Doğal Gaz Verme Töreni’’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini doğal gazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı. Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu 4 ilçemizle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Kastamonu’nun Küre, Çatalzeytin ve Araç ilçelerine, en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğal gaz hatlarımızı ulaştıracağız.
Sadece bu yıl doğal gaz iletim ve dağıtımı için 17,5 milyar lira yatırımla yeni hat tesis ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimizi doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz.