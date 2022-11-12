Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışmaları hızlandırdık" diyerek duyurdu! "Doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz"

Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini doğal gazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı. Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu 4 ilçemizle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Kastamonu’nun Küre, Çatalzeytin ve Araç ilçelerine, en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğal gaz hatlarımızı ulaştıracağız.