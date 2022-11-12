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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışmaları hızlandırdık" diyerek duyurdu! "Doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz"

12.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun 4 ilçesine "Doğal Gaz Verme Töreni’’nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Karadeniz doğal gazını sisteme bağlayacak çalışmaların hızlandırıldığını belirtirken "Gelişmiş bir doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çalışmaları hızlandırdık" diyerek duyurdu! "Doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine "Doğal Gaz Verme Töreni’’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

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"DOĞAL GAZDAN FAYDALANAN NÜFUSU 58 MİLYONA ÇIKARDIK"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini doğal gazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı. Kastamonu'ya yaptığımız doğal gaz yatırımları bu 4 ilçemizle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Kastamonu’nun Küre, Çatalzeytin ve Araç ilçelerine, en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğal gaz hatlarımızı ulaştıracağız.

  • Hükümete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehrinin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğal gaz vardı. Bugün ise 81 il merkezi ve 669 yerleşim yerindeki vatandaşlarımız doğal gaz hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğal gaz konforundan faydalanan nüfusun büyüklüğünü 12,5 milyondan 58 milyona çıkardık.

"ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDIK"

  • Sadece bu yıl doğal gaz iletim ve dağıtımı için 17,5 milyar lira yatırımla yeni hat tesis ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimizi doğal gaz konforunu vatandaşlarımızın tamamına ulaştırana kadar sürdüreceğiz.

  • Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyubaşı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Kara ve denizde yaklaşık 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Sakarya Gaz Sahamız keşiften üretime kadar dünyada en hızlı devreye alınan açık deniz saha geliştirme projesi olacaktır.

"GELİŞMİŞ BİR DOĞAL GAZ PİYASASI KURMAYA HAZIRLANIYORUZ"

  • Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Orta Doğu'dan Orta Asya ve Akdeniz'e kadar geniş bir alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, birden fazla ürünün, kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu gelişmiş bir doğal gaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz.
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