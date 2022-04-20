Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsenin şüphesi olmasın" diyerek açıkladı: 'Eninde sonunda başını ezeceğiz!'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında "2023 seçimlerine kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmayacak hane bırakmayacağız." diyen Erdoğan, "Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra partimizden ayrılmış arkadaşlarımızla irtibatlarımızı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Bursa’da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısında şehit olan memurumuza rahmet diliyorum.

Dünyanın birçok kriz bölgesinde AFAD, Kızılay canla başla çalışıyor. Vicdanı kararmışların hezeyanları bizi doğru bildiğimiz yoldan caydıramaz. Bizim ilham kaynağımız da güç kaynağımız da milletimizdir. Kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Son 20 yılda olduğu gibi muhalafetin fitne ve gerilim siyasetini aklı selimle savuşturacağız. Milletimiz arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyeceğiz.

Yaşanan gelişmeler Cumhur ittifakının Türkiye'nin kilit taşı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"KİRLİ PAZARLIKLARI MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Seferberlik başlatıyoruz. 2023 seçimlerine kadar devam edecek yolda kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyonun her bir fendine ulaşmayı hedefliyoruz. Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra partimizden ayrılmış arkadaşlarımızla irtibatlarımızı güçlendireceğiz.

Altılı muhalefetin tek yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir. Milletimiz o masayı kimin kurduğunu, hangi kirli pazarlıkların yapıldığını iyi biliyor.

"TÜM DÜNYA SESSİZ KALSA BİLE MESCİD-İ AKSA'YA SAHİP ÇIKACAĞIZ!"

Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Kudüs davasını, Mescid-i Aksa itirazımızı en yüksek sesle dile getireceğiz.

İsrail'den hangi düzeyde olursa olsun görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'un statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi açıkça söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Temennimiz herkesin kendi inancına göre huzur içinde hayatını sürdürmesi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KONSEPTİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

TSK'mız terör örgütünün Irak'ın kuzeyini teröristlerden tümüyle temizlemeye yönelik harekatlarını bir yenisini daha ekledi. Terör örgütünün kullandığı bölgelere yönelik hava ve kara unsurları vasıtasıyla kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Harekatta şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de sınır güvenliği gayesiyle hareket ediyoruz. Bu noktaya bir anda gelmedik. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadelemizde uzunca süre komşularımızın kendi sınırları içindeki terör örgütlerinin üstesinden kendilerinin gelmesini istedik ve bekledik. Maalesef biz içeride ne yaparsak yapalım sınır dışında toplanan, ülkemize sızdırılan teröristlerin kökünü tam manasıyla kazıyamadık.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINI EZECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHE OLMASIN!"