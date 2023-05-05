SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında anlattı: 14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET'te 14 Mayıs seçimlerine ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. 14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.
(Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.
PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.
14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.
Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir. Sadece doğru zamanı bekliyoruz.
Ayrıntılar geliyor...