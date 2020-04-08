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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başkanı ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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