Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Başkanı ile görüştü

\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Erdo\u011fan-\u015ei g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, Kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015f birli\u011fi konular\u0131 ve ikili ili\u015fkiler ele al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6yle bir \u00f6nlem ald\u0131 ki...Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!Corona vir\u00fcs hakk\u0131nda endi\u015fe verici geli\u015fme