Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

'Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatı buldum. Ve gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna, elektrik enerjisi üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin.

Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı’nı kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz.

Son 6 yılda gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’un hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Pek çok çevre Yusufeli Barajı’nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz? Onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş budur. Biz milletimizle el ele verdik.