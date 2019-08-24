Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor...
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
'Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatı buldum. Ve gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna, elektrik enerjisi üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin.
Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı’nı kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz.
Son 6 yılda gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’un hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Pek çok çevre Yusufeli Barajı’nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz? Onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş budur. Biz milletimizle el ele verdik.
Bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70’i buldu. İnşallah 2021 yılının Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Görüldüğü gibi önümüzde fazla bir zaman yok. Hızla ilerliyoruz. Bitireceğiz.
Ondan sonra da açılışına geleceğiz. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücüyle baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle bay Kemal’in dediği gibi değil. Bunlar sadece atılan adımları nasıl engelleriz buna bakarlar.
Doğu Akdeniz’de tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya. Yahu sen orada bizim Yavuz’umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin’i görmüyor musun? İki sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisiyle devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Ve onların yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.